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Ürgüp Belediye sinema salonu yenileniyor

Bölgenin ilk sinema salonlarından olan Ürgüp Belediyesi sinema salonu tadilata alındı.


Doğalgaz dönüşümünün yapılacağı tadilat çalışmaları kapsamında yenilenecek olan sinema sistemi ve teknik altyapının ardından en güncel filmler artık Ürgüp'te de gösterime girecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Sinemamız Ürgüp kültürü için önemli bir mekan. Türkiye'de sayılı yerde sinema varken Ürgüp'te de vardı. İpek sineması bölgemizin ilk sinema salonlarından. Dolayısıyla sinemamızın artık günümüz şartlarına uygun hale getirilme zamanı geldiği düşüncesinden hareketle öncelikle salonumuzda doğalgaz dönüşümünü tamamlayacağız. Ardından vizyon filmlerinin Ürgüp'te de gösterilebilir hale gelmesi için gerekli altyapı ve cihaz teminini yapacağız. İlçemizde 2 üniversite var, 5 bin civarında Öğrencimiz var. Öğrenciler ve vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Vizyona giren bir filmi artık Ürgüp'te de vatandaşlarımız tüm Türkiye ile birlikte izleyebilecekler.” Dedi.


Salonun, sinemanın yanı sıra kültür ve sanat aktiviteleriyle de dolu dolu bir mekan haline geleceğini belirten Başkan Aktürk, “Sinemanın yanı sıra tiyatro, konser, resim sergisi gibi kültür ve sanata dair ne varsa Ürgüp'te 2020 yılı itibarı ile çalışmaların tamamlanmasıyla salonumuz daha işlevsel bir hale gelecek.” Dedi.

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