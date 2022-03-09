Ürgüp Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü programı yaptı

Programda konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Başta Şehit ve Gazi anne ve eşleri olmak üzere, siz değerli kadınların bu özel gününü kutluyorum. Nice güzel günlerde birlikte ve beraber olabilmek ümidiyle saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi sunuyorum.” dedi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Bilgiç ve yönetimi, Kadın Daire Müdürleri, Kadın Derneklerinin Temsilcileri, Ürgüplü ve Ürgüp'te yaşayan kadınlar katıldı.

Programda TRT Halk Müziği sanatçısı Selma Geçer, birbirinden güzel eserlerinden oluşan repertuarıyla salonu dolduran kadınların beğenisini kazandı. Konsere gelen yüzlerce kadın şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman hareketli şarkıları seslendiren Selma Geçer kadınları hem eğlendirdi hem de duygusal anlar yaşattı. Konserinde Ürgüp Türkülerine de bol bol yer veren Selma Geçer, samimi bir ortamda kadınlarla iç içe keyifli dakikalar yaşattı.

Düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün eşi Melahat Aktürk tarafından çekilen kura ile 55 adet çeşitli hediye de sahiplerini buldu.