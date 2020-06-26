Ürgüp Belediyesi düğün salonunda düğünler tedbirlerle yapılmaya başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlerle 1 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak olan Ürgüp Belediyesi Sabahat Toksöz düğün salonunda hazırlıklar tamamlandı.

"Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelgeye uygun olarak hazırlıkları tamamlanan 750 metrekarelik salonda 340 kişi kapasite ile hizmet verilecek.

Kovid-19 sürecinde salondaki düzenleme ve tadilat çalışmalarını tamamlayarak Ürgüp'e ve tüm bölge halkına daha kaliteli hizmet vermeye hazır hale getirdiklerini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de alınacak tedbirlerin tamamlandığını ifade ederek tüm tedbirlerin hem düğün sahiplerinin hem de gelecek misafirlerinin sağlığı için alındığına dikkat çekerek evlenecek çiftlere mutluluklar dilediğini belirtti.

Maske kullanımı, sosyal mesafe, dezenfekte gibi tedbirlerin yanı sıra tadilat çalışmalarının da tamamlandığını ifade eden Başkan Aktürk, salon içerisinde ve çevresinde peyzaj ve düzenleme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Salonun iç dizaynından başlayarak çevre düzenlemeleri, peyzaj otopark, güvenlik kameraları, havuz ve etrafının düzenlenmesi gibi tüm hazırlıkları tamamlanan salonda ilk düğün 4 Temmuz'da yapılacak. Salon girişinde ateş ölçülecek, maskesiz misafir kabul edilmeyecek, gelin ve damat dışında dans, halay, oyun gibi aktiviteler gerçekleştirilemeyecek. Düğünlerde alınacak tedbirlere ilişkin genelgeye ve talimatlara uyulmadığı takdirde idari para cezası uygulanacak.

“Davetiyelere korona virüs uyarısı”

Ürgüp Belediyesi Sabahat Toksöz Düğün Salonunda düğün yapacak çiftler de düğünün belirli tedbirlerle yapılacağını, maske ile gelinmesi gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına uymanın önemi gibi konuların yer aldığı uyarıları davetiyeleri ile birlikte davetlilere ulaştırıyor.