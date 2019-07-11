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Ürgüp Belediyesi itfaiye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Ürgüp Belediyesi İtfaiye Personeline uygulamalı ilk yardım ve acil müdahale eğitimi verildi.


Ürgüp Belediyesi İtfaiye Personeline İşyeri Hekimi Dr. Sıtkı Çakaloz ve İş Güvenliği Uzmanı Tuncay Ergün tarafından uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.


15 İtfaiye erine verilen eğitimlerde personele kalp masajı, sunni teneffüs, kırık müdahalesi, kanamalı yaralanmalarda kanın durdurulması gibi temel ilk yardım müdahaleleri öğretildi.


Yetkililer, acil durumlarda ilk müdahalenin yapılması amacıyla alınan eğitimlerin yangınlarda 112 acil ekiplerinin giremediği durumlarda hayati önem taşıdığını belirtti.

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