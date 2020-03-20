İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürgüp Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı

Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanları için ilçe genelindeki mama istasyonlarına su ve mama bıraktı.


Yoğun olarak yağan kar sebebiyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatan ekipler, insanlarla birlikte yaşam hakkı olan sokak hayvanlarını sürekli kontrol altında tutuyor. Periyodik bakımları yapılan sokak hayvanlarına soğuk havalarda su ve mama takviyesi yapılıyor.



“Ekipler kuru mama dağıtıyor”


Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Ürgüp Belediyesi ekipleri kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapıyor.


Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo mama dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.