İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürgüp Belediyesi yerli otomobilin 50. üretimine talip oldu

Ürgüp Belediyesi tarafından Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli aracın 50.

aracına talip olundu.


Dün tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program ile yapılan yerli ve milli aracın siparişleri verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ürgüp Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bir dilekçe vererek üretilen ve banttan inecek olan 50.araca talip olduğu ifade edildi. Ürgüp Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, “Ürgüp Belediyesi olarak Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli olarak üretilen banttan inecek olan 50.araca belediyemiz hizmetinde kullanılmak üzere Ürgüp Belediyesi olarak talip olduğumuzu belirtir, talebimizin değerlendirilmesin hususunu arz ederiz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.