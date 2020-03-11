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Ürgüp Belediyesinden Korona virüsüne karşı “ilaçlama” tedbiri

Ürgüp Belediyesi tarafından Korona virüsüne (Covid-19 )karşı Ürgüp genelinde başlatılan ilaçlama çalışmaları özel kıyafetli ekip tarafından sürdürülüyor.


Ürgüp Belediyesi tarafından halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılıyor.


Daha sağlıklı bir toplum için gösterdikleri titizliği ve gayreti daha da artırdıklarını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilaçlama çalışmasındaki amacın korona virüse karşı tedbir amaçlı etkin mücadelenin sağlanması olduğunu ifade etti.


Ürgüp Belediyesi tarafından yapılacak ilaçlama çalışmaları kapsamında İlçe genelindeki kamu kurumları, camiler, otobüs durakları, dolmuşlar, terminal ve otobüsler, turistik gezi noktaları ve umumi wc'ler başta olmak üzere ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

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