Ürgüp Belediyesinden YKS adayı gençlere destek

Geçtiğimiz yıl ilki başlatılan proje çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) girecek Ürgüp'te ikamet eden, geçen yıl mezun olan veya bu yıl mezun olacak durumda olan gençlerin başvuru ücreti bu yıl da Ürgüp Belediyesi tarafından karşılanacak.

Ürgüp Belediyesi tarafından başvuru şartlarını taşıyan üniversite adayları kendisine ait İBAN bilgisi ile başvurularını 23 Mart 2023 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Ürgüp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecek.

Projede amacın gençlere destek olmak olduğunu vurgulayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Gençlerimiz sadece derslerine odaklansın, başvuru ücretini dert etmesinler. Bu yıl da sınav başvuru ücretleri bizden. Sınava girecek üniversite adaylarına şimdiden başarılar dileyerek. Biz gençlerimizin yanındayız" dedi.