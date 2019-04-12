Ürgüp-Göreme yolunun kapanacak olmasına Ürgüplüler tepki gösterdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Ürgüp-Göreme yolu trafiğe kalıcı olarak kapatılmasına konusunda Ürgüp'te STK'lar, turizmciler, iş adamları ve vatandaşlar tek yürek oldu.

Ürgüp Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın, Esnaf Odası Başkanı Süleyman Özaşık, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, STK yöneticileri, turizmciler, iş adamlar ve esnaflar katıldı.

Alınan bu kararın bölgeye vereceği zarar üzerine yapılan konuşmaların sonucunda, konuyla ilgili bir Komisyon kurulması, alternatif yol güzergahlarının belirlenmesi ve Koruma kurulunun yıllar önce aldığı bu karara yenilenen teknolojilerle ne yapılabileceği konusunda bir araştırmanın yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda yapılan açıklamada “ Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Göreme Açık Hava Müzesi yolunda bulunan Tokalı Kilise'de ki kayma ve yıkılması tehlikesi nedeniyle Ürgüp-Göreme, Ortahisar-Göreme yolunun kalıcı olarak trafiğe kapatılması kararı çok önceden alınmış bir karardır. Bu konu üzerine yıllarca çözüm önerileri sunulmuş ve bunların hiç biri kabul edilmemiştir. Ne hikmetse bu karar 28 Martta tekrar gün yüzüne çıkarılmış, Göreme Belediyesine 12 Nisan'da bu yolun kapatılması için yazı yazılmıştır. Gerek Ürgüp Belediye Başkanımız, gerek Ticaret Odası Başkanımız ve turizmci arkadaşlarımızla birkaç gün süren yoğun çalışmalarımız neticesinde alınan bu karar ilerleyen bir tarihe kadar uzatılmıştır. Bizlerde bu konu ile alakalı oluşturacağımız komisyonla Bakanlık, Valilik ve İlgili makamlara alternatif yol güzergahları veya yolun iyileştirilmesi üzerine yapılabilecek çalışmalarla ilgili brifinglerimizi sunacağız. Siyasi otorite ve halkımızın katkıları ile alınan kararın iyileştirilmesi ve kimsenin mağdur olmaması konusunda çalışmalarımız devam edecektir. Konu ile yakinen ilgilenen Ürgüp'lü hemşerilerimize ve yolun kapatılmayacağı konusunda bizlere gerekli taahhütleri veren ,Sayın Valimize ve Sayın Milletvekillerimizin konunun takipçisi olacaklarına olan inancımız tamdır. Ürgüp ve Ortahisar adına konunun takipçisi olacağımızdan tüm hemşerilerimiz müsterih olsun” diye aktarıldı.