İhlas Haber Ajansı

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Ürgüp İtfaiyesi Osmaniye'nin Ardından Manavgat'a yardıma gitti

Osmaniye’nin çeşitli noktalarında 48 saat süren aralıksız müdahalenin ardından Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarına da destek olmak üzere Manavgat’a gitti.

Osmaniye'nin çeşitli noktalarında 48 saat süren aralıksız müdahalenin ardından Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına da destek olmak üzere Manavgat'a gitti.


Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalarda görev alan tüm ekiplere kolaylıklar dileyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Yangında büyük fedakarlıklarla müdahale eden tüm kahramanlara, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekiplerimize ve tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir an önce tüm yangınların kontrol altına alınmasını diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

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