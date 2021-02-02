Ürgüp Kaymakamlığı: “Zehirlenerek öldürülen köpekler hakkında soruşturma başlatıldı”

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 10 köpeğin ağızları ve ayakları bağlanarak öldürülerek çöplüğe atılmasıyla ilgili olarak Ürgüp Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31.01.2021 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine Ürgüp/Sofular köyünde köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü ve köyün çöplüğüne atılması ihbarı üzerine İlçe Jandarma Kuvvetlerimiz ve Doğa ve Milli parklar il şube müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Yapılan kontrollerde 10 köpeğin ayakları bağlı olarak ölü olarak bulunduğu görülmüştür. Şube müdürlüğü ekipleri tarafından 1 köpeğe otopsi yapılmış, alınan numuneler ise Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiş olup, yapılan otopsi sonucunda köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü anlaşılmıştır. 9 adet köpek ise insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için kepçe ile derin çukur açılarak ve üzeri kireçlenerek gömülmüştür. Köpeklerin kim veya kimler tarafından öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi amacıyla Ürgüp Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma işlemi başlatılmış olup halen devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.