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Ürgüp'te 3 mahalleye 3 yeni park

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçede 3 mahalleye yeni park yapılacak.



Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 12 Ağustos'ta yapılan ihale ile Ürgüp'ün Fatih Mahallesi, Kavaklıönü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni 3 adet park yapılacak. Park yapım işi ihalesine ait sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içinde yer teslimi yapılarak yüklenici firma tarafından işe başlanacak. Yüklenici firma 180 gün içerisinde parkları tamamlayarak vatandaşların ve çocukların kullanımına hazır hale getirecek.



Ledli solarlı aydınlatmaları, oyun grupları ve kent mobilyaları, bitkisel ve yapısal peyzajlarıyla kent estetiğine uygun parklar Ürgüp'te uzun yıllar mahalle sakinlerine hizmet edecek. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yapılacak parklarla ilgili yaptığı açıklamasında, "Söz verdiğimiz gibi mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın talebi olan yeni parklarımızı kısa zaman içerisinde tamamlamayı ve vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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