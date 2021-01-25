Ürgüp'te aranan bir şahıs yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet muşta, 1 adet sallama olarak tabir edilen bıçak, 1 adet rambo bıçağı olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahsın yapılan GBT kontrolünde ise bir şahsın Sulh Ceza Hakimliğince 'silahla tehdit' suçundan arama kaydının olduğunu tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.