Ürgüp'te genel denetim yapıldı

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde ramazan öncesi denetim yaptı.

Halkın ramazan ayında normal zamandan daha yoğun olarak kullandığı kahvehaneler, çay ocakları, kasaplar, manavlar, pide ve ekmek fırınları, yufkacı ve pastaneler ile lokanta ve kafeteryalar genel denetime tabi tutuldu.

Yapılan denetimlerde işletmelerdeki genel temizlik, belge kontrolleri, etiket ve fiyat kontrolleri yapılırken fırınlarda da ekmek gramaj denetimi yapıldı.

Denetimlerde görülen eksikler için işletmeler uyarılıp noksanlığın düzeltilmesi için süre verilirken, Ürgüp Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği ifade edildi.