İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürgüp'te “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” kampanyası başlatıldı

Ürgüp Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla "Haydi çocuklar bisikletle okula" kampanyası düzenlendi.

Ürgüp Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla "Haydi çocuklar bisikletle okula" kampanyası düzenlendi.


Sağlıklı Kentler Birliği üyesi Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda öğrencilere bisiklet kaskı dağıtıldı.


Sağlıklı Kentler Birliği'nin "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyası kapsamında düzenlenen programda Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, çocuklarla birlikte okula bisikletle geldiler.


Ayhan Ertürk ilkokulunda düzenlenen programda konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Üyesi olduğumuz sağlıklı kentler birliğinin 2017 yılından bu yana, bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyasına Ürgüp Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz. Sağlığa giden en güzel yol bisiklettir." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.