Ürgüp'te herkes 20 dakika kitap okudu

Şenlik ilk olarak hükümet konağı önünde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Protokol ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, etkinlik alanı olan Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşte Eşekli Kütüphane'nin kullanmış olduğu sandıkları taşıyan eşek ise vatandaşların ilgi odağı oldu.

Şenlik daha sonra dünyaca ünlü yazarların kaleme altıkları roman ve hikâyelere konu alan karakterlerin canlandırılması ile devam etti. Ardından proje kapsamında her gün okullarda düzenlenen 20 dakikalık kitap okuma etkinliğine şenliğe katılanlar da Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okuyarak destek verdi. Etkinlik kitap takası ile sona erdi. Şenlikler kapsamında Ürgüp Kaymakamlığında öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Ürgüp ilçemizde 'Hayatın Anlamı Kitap' projesinin bu sene ikincisini uygulamaktayız. Projemizle beraber her gün öğrencilerimiz 20 dakika kitap okuyor, ayda bir kere Kapadokya'nın güzel mekânlarında kitap okuma günleri düzenliyoruz. Aynı zamanda ayda bir kere yazarlarımızı ve kariyer sahibi kişileri davet ediyoruz ve çocuklarımızı bilgi sahibi ediyoruz. Ürgüp aynı zamanda Eşekli Kütüphane ile ünlü bir ilçemiz, şöyle ki Ürgüp merkezimizde 9 tane kütüphane vardır köylerimizle beraber ve okumaya değer veren, kitabı seven, kitapla beraber yaşamayı bilen bir ilçemizdir. Bu bağlamda bizde Ürgüp Kaymakamlığı olarak; öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını artırmak bakımından bu projemizi hayata geçirdik. Her yıl nisan ayının 3. pazar günü kitap hediye günü olarak geçmektedir. Bu bağlamda ilçemizde kitap takas ve hediye şenliği gerçekleştirdik, burada gördüğünüz üzere tüm öğrencilerimiz burada bulunmakta, ellerinde ki okudukları kitapları getirip takas yapmaktadırlar. İnşallah şenliklerimizin, kitap okumaya olan sevgiyi, kitap okuma alışkanlığını artırmaya faydası olacağını düşünüyoruz. Proje kapsamında ilçemizde 9 adet Z Kütüphane açılışı gerçekleştirmiş olduk. Bu sene de inşallah onuncusunu bitirmekle tamamlayacağız, herkesi kitapla birlikte yaşamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen şenliğine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Levent Bal, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.