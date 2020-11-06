Ürgüp'te kumar baskını

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapılan kumar baskınında kumar oynayan 4 kişi ve kumar oynanmasına imkan sağlayan 1 kişi olmak üzere 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Duayeri Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada masa etrafında oturan 4 kişi ve masa üzerinde iskambil kağıtları, bir miktar para ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen A.B., C.K., R.Ç. ve Ü.B.'nin yanı sıra kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan M.B.'ye kumar oynama suçundan idari işlem uygulanırken 5 şahıs hakkında sosyal mesafe ihlali gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa göre tutanak tanzim edildiği öğrenildi.