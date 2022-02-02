Ürgüp'te Kur'an-ı Kerim tilavetine yoğun ilgi

Ürgüp Belediyesi Sabahat Toksöz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ulusal ve uluslararası birincilikleri olan, Ayasofya, Çamlıca ve Selimiye gibi camilerde de görev yapmış hafızlar tarafından katılımcılara Kur'an ziyafeti sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Ömürden bir yıl daha geçti ama rahmet ve bereket mevsimi üç aylara kavuşmanın hazzı içerisindeyiz. Ruhen ve bedenen bu mevsimi en güzel şekilde yaşayacağız. 3 aylar rahmetin ayı, bereketin ayı, dayanışmanın ayı, kardeşliğin, kimsesizi, garibi, öksüzü kollama ayı. İdrak edeceğimiz üç aylarımız, tüm insanlığa hayır getirsin, huzur getirsin, bereket getirsin. Bizleri ramazan ayına kavuşturup, iftar sofralarında gönüllerde buluşacağımız günlere eriştirsin. İnşallah bayram sevinciyle taçlansın" dedi. Mehmet Aktürk sözlerini, "Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile, yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile, yaz dostum yoksul görsen sar kanadın kolunu, yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile" diyerek tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından ulusal ve uluslararası birincilikleri olan din görevlileri Alpcan Çelik, Mustafa Alphayta ve Hüseyin Akbulut, 1,5 saat boyunca Kur'an tilaveti okudu, kaside ve ilahi söyledi. Program sonunda Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, tarafından edilen duanın ardından Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından misafir din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.