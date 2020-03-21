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Ürgüp'te pazar alışverişi yapanlara el dezenfektanı sıkıldı

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe pazarında alışveriş yapan vatandaşlara, pazar esnafına ve yoldan geçen araç sürücülerine el dezenfektanı sıkıldı.


Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bugün kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaşlara, pazar esnafına ve yolda geçen araç sürücülerine el dezenfektanı sıkıldı. Sabahın erken saatlerinde pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ederken Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de sosyal medyadan tüm ilçe halkını mümkün olmadığı sürece dışarı çıkmamaya davet etti.

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