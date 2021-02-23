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Ürgüp'te polis ekipleri bonzai ele geçirdi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli iki kişi üzerinde bonzai ele geçirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli iki kişi üzerinde bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından şüpheliler N.İ. ve M.İ.'nin yapılan üst aramalarında 3 ayrı parça halinde sentetik bonzai ve 3 ayrı parça halinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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