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Ürgüp'te uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde 302 gram bonzai ele geçirilirken şüpheli şahıs tutuklandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde 302 gram bonzai ele geçirilirken şüpheli şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.A.'nın ikametinde yapılan aramada 302 gram bonzai, 0,2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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