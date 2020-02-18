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Ürgüp'te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp’te 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp'te 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp'te 3 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ve 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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