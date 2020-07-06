İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürgüp'te uyuşturucudan Afganistan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için gelen 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için gelen 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ürgüp ilçesinde bir otelde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde istihbarı çalışmalar sonrasında ilçeye giriş yapan şüpheli araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 10 adet mermi, cam küp içerisinde 50 gram metamfetamin, alüminyum folyo içerisinde 2 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 12 adet fişek ele geçirilirken araç içerisinde bulunan Y.K., B.G., K.D., E.E., H.H. ve T.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y., Y.K, K.D., ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Afganistan uyruklu H.H. ve E.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.