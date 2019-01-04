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Ürgüp'te vatandaş kendi yaptığı kaçak yapıyı yıktı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2017 yılından sonra yaptığı yapıyı bir vatandaş kendi imkanlarıyla yıktırdı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2017 yılından sonra yaptığı yapıyı bir vatandaş kendi imkanlarıyla yıktırdı.


Ürgüp'ün Aktepe mevkiinde 2017 yılından sonra yapıldığı öğrenilen kaçak yapı mal sahibi tarafından yıkıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kendisine yapının kaçak olması nedeniyle yazı gönderilen vatandaş kendi imkanlarıyla yaptırdığı kaçak yapıyı yine kendi imkanlarıyla yıktırdı.


Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, SİT alanında 2017 yılından sonra yapıldığı ya da yapımına başlandığı tespit edilen, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma bölge komisyonu kararınca yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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