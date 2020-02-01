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Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.



Olay, Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kendisinden haber alamayan komşuları Mahmut A.'nın (72) evine gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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