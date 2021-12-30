Ürgüp'te yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

Özellikle Yılbaşı gecesi sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Ürgüp ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete yapılan eş zamanlı aramada 7 adet 5 litre bidonlarda 35 litre etil alkol, 2 adet pet sise içerisinde toplam 25 litre alkol, Alkol yapımında kullanılan 1 litre anason aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti olmak üzere toplam 61 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında da '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.