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Ürgüp'te zabıtadan ramazan öncesi fırın denetimleri

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan ramazan ayı öncesinde pide üretimi yapacak fırınlara denetim gerçekleştirdi.


Halkın sağlığını korumak için fırınlara rutin denetim gerçekleştirdiklerini belirten Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırılacağını ifade etti. Covid-19 sebebiyle hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi konusunda fırıncı esnafı uyaran ekipler, halkın sağlığının birinci öncelik olduğunun altını çiziyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ramazanda fırınlarda iftar öncesi pide yoğunluğunun oluşmaması için İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun olarak hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, sosyal mesafenin korunmasına ramazan süresince de riayet edilmesi konusunda zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştıracağını belirtti.

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