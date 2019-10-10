Ürgüp'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Ürgüp Belediyesi öncülüğünde bayrak kampanyası başlatıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Garnizon Komutanı Levent Bal, Emniyet Müdürü Hasan Erhan, bayrak dağıtımına katılarak Esnaf ve Vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı'na dualarıyla destek istedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada: "Şanlı ordumuz ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden şer odaklarını bertaraf etmek üzere Barış Pınarı Harekatına başlamış bulunmaktadır. Kahraman ordumuza destek vermek üzere bütün Ürgüplü hemşehrilerimi, ilçemizi şanlı bayrağımızla donatmaya davet ediyorum." dedi.

Günün; birlik, beraberlik, kenetlenme ve dua günü olduğunu ifade eden Aktürk: "Gün; 1000 yıllık Türk yurdunun ilelebet Türk'ün olacağının, rengini şehit kanından alan şanlı bayrağımızın gönderden indirilemeyeceğinin, Efendimiz (SAV)'in çağrısı, ezanların asla susturulamayacağının bütün dünyaya bir kez daha ispatlanacağı gündür. . Kahraman Mehmetçiğimizin gazası mübarek, kılıcı keskin olsun. Allah (cc) ordumuzu muzaffer eylesin."