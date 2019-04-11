ÜSET MYO Öğrencilerinden Rektör Bağlı'ya teşekkür ziyareti

Gör. Mahmut Doğan Kamış ve öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

ÜSET MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mahmut Doğan Kamış beraberinde Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Programı öğrencileri birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret ederek, Türkiye'nin en saygın ve lezzetli mutfaklarından Gaziantep Mutfağı'nın NEVÜ'de tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliğe vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Gaziantep mutfak kültürüne önemli katkılar sağlamış birbirinden değerli şeflerin USET MYO aşçılık programı öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdikleri bu güzel etkinlikten dolayı kendilerine teşekkür eden Rektör Bağlı ise, bu tür etkinlikleri önemsediklerini ve her daim desteklerinin devam edeceğini kaydetti.