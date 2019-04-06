USET MYO'nda söyleşi ve bilgi yarışması etkinliği düzenlendi

NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (NEVÜ USET MYO) ve Türkiye'nin en büyük dijital gastronomi platformu olan “Kısık Ateş” tarafından NEVÜ'de “Azerbaycan Mutfağını ve Kültürünü Yabancı Ülkede Tanıtmak” konulu söyleşi ve bilgi yarışması düzenlendi. Söyleşiye Turizm Fakültesi ve USET MYO öğretim üyeleri ile birlikte, Yaşar Birleşik Pazarlama Grubu yöneticileri ve gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileri katıldı.

USET MYO tarafından organize edilen söyleşiye konuk olarak dünyaca ünlü Azerbaycanlı Şef Ramin Nuriyev davet edildi. Öğr. Gör. Mahmut Doğan Kamış'ın organize ettiği söyleşide Nuriyev, Azerbaycan Mutfağı'nın gastronomi kültüründeki yeri ve Türk Mutfağı ile hangi yönlerden benzerlik gösterdiği üzerine konuştu.

Söyleşinin ardından Türk Mutfağını, Anadolu Halk mutfağını ve Saray Mutfağını yaşatmak ve gastronomi öğrencilerini mesleki yönden desteklemek amacıyla kurulmuş “Kısık Ateş” platformu tarafından eğlenceli bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerine “gastronomi kültürü” ile ilgili sorular yöneltilerek dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.