İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

USET yol yapım çalışmalarında sona gelindi

Yeni eğitim-öğretim yılında, gençlerin okullarına konfor içerisinde ulaşmaları için çalışmalara başlayan Ürgüp Belediyesi, USET yolunda gerçekleştirdiği parke döşeme çalışmalarında sona geldi.


Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat Erol Toksöz Meslek Yüksek Okulu'na giden yol üzerinde parke döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni eğitim yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Ürgüp Belediyesi tarafından yürütülen yol-yapım çalışmalarıyla, farklı şehirlerden Ürgüp'e gelen öğrenciler rahat içerisinde okullarına gidebilecekler. İlçemizdeki tüm yolların Ürgüp'e yakışır şekilde olması gerekliliğinin altını çizen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, özellikle okul yollarının sağlamlığı ve güvenliği noktasında hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı. Geleceğimiz olan gençlerimiz için her zaman imkânlarını seferber edeceklerini belirten Aktürk, “Çocuklarımızla gençlerimizin rahatı ve güvenliği, her zaman önceliğimizdir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.