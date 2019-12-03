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“Usta” NEVÜ'de tiyatro severlerle buluştu

Türkiye’nin önemli sinema, dizi ve tiyatro oyuncularından Ahmet Yenilmez, 2.

Türkiye'nin önemli sinema, dizi ve tiyatro oyuncularından Ahmet Yenilmez, 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan ‘Usta' adlı tiyatro oyunu ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de tiyatro severlerle buluştu.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kültürel etkinlik kapsamında, dünya tarihine yön veren büyük devlet adamı, cennetmekân 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan “Usta” isimli oyun, NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezimizde sahnelendi.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve eşi Sevda Bağlı ile birlikte tiyatro severlerin buluştuğu gecede sahne alan ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, kendisinin yazıp yönettiği ve oynadığı tiyatroda küçük yaşlarda annesini kaybeden son Osmanlı Sultanlarından 2. Abdülhamid Han'ın yaşadığı bütün zorluklara rağmen son nefesine kadar ülkesinin bekası için yaptığı büyük fedakarlıkları anlattı.


Sultan 2. Abdülhamid Han'ın bilinmeyen yönleriyle yansıtıldığı tiyatro sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlanan Yenilmez ve ekibine teşekkür eden Rektör Bağlı, Yenilmez'e plaket takdiminde bulundu.

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