Uygulama noktasında kontrol edilen araçtan metamfetamin ele geçirildi

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından uygulama noktasında kontrol edilen bir araç içerisinde 7,19 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dedeman kavşağında yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ve araç içerisinde bulunan M.A. ve M.U.'nun yapılan üst aramasında 1,34 gram metamfetmain, araç teyp kısmında 2 ayrı parça halinde 3,37 gram ve 2,51 gram metamfetamin ile adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler M.U. ve M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatına başlatıldığı öğrenildi.