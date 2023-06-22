Uygur kardeşler Nevşehir'de sahne aldı

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, “Hey Gidi Günler” adlı komedi oyunlarını Nevşehir'de sahnelerken izleyicileri kahkahaya boğdu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri, bu yıla muhteşem bir oyunla başlangıç yaptı. Etkinliklerin açılış programında, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, “Hey Gidi Günler” adlı interaktif oyunları ile sahne aldı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşan tiyatro oyununa Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler" adlı oyunu, Seyircilere keyifli ve eğlenceli bir tiyatro deneyimi yaşatırken seyirciler, oyunda aktif olarak rol alarak oyunun gidişatına dahil oldular.

Güldürü ve müzikal öğeleri bir araya getirerek seyircilere nostaljik bir yolculuk sunan oyunda, Uygur kardeşlerin başarılı performansı izleyicileri hem güldürmeyi hem de duygusal anlar yaşatmayı başardı.

Oyun sonunda salonu dolduran yüzlerce kişi Uygur kardeşleri ayakta alkışlayarak tebrik etti.

Oyunu eşi Nejla Savran ile birlikte izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri yeniden Nevşehir'de konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Oyunu büyük bir keyif ile izlediklerini belirten Savran, “Geçtiğimiz aylarda yaşanan depremler ve seçimler dolayısıyla ara verdiğimiz Tiyatro Günleri yeniden başladı. Açılış programında bizlerle olan Uygur kardeşlere bu muhteşem performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tiyatro etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ise, Nevşehirlilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.