Uygur Türklerinin ‘Somut Olmayan Kültürel Mirası'na ilişkin toplantı gerçekleştirildi

Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirasına ilişkin kitap ve belgesel filminin tanıtım toplantısı, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve öğretim üyeleri, YTB Başkanı Abdullah Eren'in katılımlarıyla YTB Başkanlığı konferans salonunda başladı. Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın selamlama konuşmaları yaptığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak somut ve somut olmayan kültürel mirasımıza sahip çıkmak konusunda kendimizi görevli addediyoruz. Bu konuda birimlerimiz marifetiyle önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu ay içinde NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) bünyesinde 'Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Uygur Türklerinin Somut Olmayan Kültürel Mirasına ilişkin bu kıymetli projeyi gerçekleştiren tüm akademisyenlerimize ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Abdullah Eren de yaptığı konuşmada, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak soydaş ve akraba coğrafyamız olan Türk Dünyası'na yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu kıymetli proje de bu çalışmaların ürünü. Emeği geçen değerli hocalarımıza, ekiplerine, arkadaşlarıma ve partnerlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise; "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğinde böylesine kıymetli ve güzide bir çalışmaya hep beraber tanık olacağız. Bu çalışmalar ile Kazakistan'da yaşayan Uygurların yaşam ve kültürlerini öğrenme fırsatı bulacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. YTB ve NEVÜ iş birliğinde 2017-2018 yılları arasında Kazakistan'da 3 aylık saha çalışması neticesinde Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası: Kazakistan Örneği ve Kazakistan'da Yayımlanan Uygurca Eserler Kataloğu kitapları hazırlandı.

Toplantıda, bu çalışmaların sonuçları ile kitap ve belgesel film tanıtımı gerçekleştiriyor.