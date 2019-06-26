Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için spor yaptılar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksleri içerisinde bulunan 3 nolu çim futbol sahasında Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı Mücadele günü kapsamında düzenlenen etkinlik yürüyüş ile başladı. Yapılan yürüyüşün ardından çim futbol sahasında kurulan dart, langırt ve çeşitli oyunlar ile devam etti. Yaklaşık bir saat sürerken Emniyet Müdürü Mehmet Artunay katılımcılara teşekkür etti.

Düzenlenen programı İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve çeşitli daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.