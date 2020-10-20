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Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışması sonrasında uyuşturucu taciri 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında, 59 adet hap, 7,42 gram metamfetamin, 2,67 gram esrar, 1 adet lyrica hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında N.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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