Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 30,96 gram eroin, 27,50 gram metamfetamin, 0,44 gram bonzai ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.