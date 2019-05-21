Uzakdoğulu turistlerin Osmanlı ilgisi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini ziyarete gelen Çinlilere Osmanlı geleneği yaşatılıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerini ziyarete gelen Çinli turistlere Avanos ilçesinde bulunan bir otel tarafından Osmanlı kültürü yaşatılıyor. Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Çinli turistler Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişahların, vezir ve sadrazamlar ile sultanların giyindiği kıyafetler ile fotoğraf çekiniyorlar.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah ve sultanların giyindiği kıyafetler ile fotoğraf çekinmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çinli turistler bu anları eşsiz güzellikler eşliğinde ölümsüzleştiriyorlar.