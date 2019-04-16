Vali Aktaş başkanlığında İl Koordinasyon kurul toplantısı yapıldı

dönem İl Koordinasyon Kurul toplantısı valilik toplantı salonunda yapıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında konuşan Vali Aktaş, “ Yılı Programının uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kapsamında İl Koordinasyon Kurulu Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 kere yapılmasını öngörmektedir. 2019 yılına ilişkin Koordinasyon Kurulu toplantı takvimine göre; İlimiz Koordinasyon Kurulu 1. dönem toplantısını 30 Ocak 2019 tarihinde yaptık. Bugün ise, 2. dönem toplantısını icra etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantımız, yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemin öncesinde yapılmaktadır. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek önlem alınması gerekmektedir. 2019 yılı itibarıyla İlimiz genelinde toplam 159 proje bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 8'i tamamlanmış, 73'ü devam etmekte, 31 proje ihale aşamasında, 47 projeye ise hiç başlanamamıştır. Projelerin toplam parasal tutarı 1 milyar 757 milyon 452 bin 673 TL dir. Önceki yıllar da 491 milyon 732 bin 291 TL harcanmış, yılı ödeneği 313 milyon 189 bin 237 TL olup dönem sonu harcaması ise 103 milyon 687 bin 470 TL olarak gerçekleşmiştir. Yeni bir yatırım dönemine başlarken öncelikle kuruluşlarımızın yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak işe başlamaları önem arz etmektedir. Yıl içinde yürütülecek çalışmalara ilişkin ayrıntılı planların hazırlanarak karşılaşılabilecek menfi durumlara göre analizler yapılması ve alternatifler oluşturulması son derece önemlidir. 2019 yılında Kuruluşlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve 2019 yılının yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Vali İlhami Aktaş'ın konuşmasının ardından ise bölge müdürleri tarafından Nevşehir'de yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar toplantıya katılanlara aktarılırken toplantı soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.