Vali Aktaş başkanlığında kaymakamlar toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 25. maddesine göre İlçe Kaymakamlarının katılımı ile toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Nevşehir'in yönetimi, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işlemleri ile ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Bilgi alışverişinin ardından toplantı sona erdi.