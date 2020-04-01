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Vali Aktaş, “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bir maaşını bağışladı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyasına bir aylık maaşıyla katıldı.


Vali İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılmış olan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına ben de bir aylık maaşımla katılıyorum. Başta kamu görevlisi mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm hayırsever Nevşehirli hemşerilerimizi de bu milli dayanışma kampanyasına katılmaya davet ediyorum” dedi.

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