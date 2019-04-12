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Vali Aktaş, Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi'yi ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve beraberinde, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte yeni seçilen Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’ye ziyarette bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve beraberinde, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte yeni seçilen Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'ye ziyarette bulundu.


31 Mart'a gerçekleştirilen seçimle Gülşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Çiftçi'ye hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Aktaş, çalışmalarında kolaylık diledi. Başkan Çiftçi ise Vali Aktaş ve beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Gülşehir ilçesine en iyi hizmeti sunma yolunda çaba sarf edeceklerini söyledi.

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