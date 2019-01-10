Vali Aktaş, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Koca ve cemiyet üyeleri ile görüşen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, basın mensuplarının ülke çapında önemli bir mesleği icra ettiğini belirterek, onların haklarının ödenemeyeceğini belirtti.

İl genelinde şerefli mesleği yürütmeye çalışan gazetecilere ellerinden geldiği kadarıyla kolaylıklar sağlamaya çalıştıklarına da değinen Vali İlhami Aktaş, “tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günün tebrik ederim” dedi.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Koca ise gazetecilerin sıkıntılarından bahsederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.