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Vali Aktaş, Kardelen Koleji'ni ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Kardelen Eğitim Kurumlarını ziyaret etti.


Kardelen Koleji Tarım Kulübü tarafından yapılan teraryum aranjmanları hediye edilen Vali İlhami Aktaş ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Kardelen Koleji Okul Müdürleri Mürsel Mert ve Faruk Çamcı ile görüştü.


Kardelen Koleji'nin eğitim sistemi ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aktaş ve Milli Eğitim Müdürü Demir, Kardelen Koleji Yöneticilerinin göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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