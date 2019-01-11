Vali Aktaş, Kardelen Koleji'ni ziyaret etti

Kardelen Koleji Tarım Kulübü tarafından yapılan teraryum aranjmanları hediye edilen Vali İlhami Aktaş ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Kardelen Koleji Okul Müdürleri Mürsel Mert ve Faruk Çamcı ile görüştü.

Kardelen Koleji'nin eğitim sistemi ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aktaş ve Milli Eğitim Müdürü Demir, Kardelen Koleji Yöneticilerinin göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.