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Vali Aktaş, Kur'an kursunu ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Merkez Çiçekli Camii yanında faaliyet gösteren, Merkez Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Merkez Çiçekli Camii yanında faaliyet gösteren, Merkez Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kur'an Kursunu ziyaret etti.


Üç ayların başlaması ve bugünün Regaib Kandili olması nedeniyle Merkez Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kur'an Kursu 4-6 yaş gurubu sınıfını ziyaret eden Vali Aktaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğreticilerden de kurs hakkında bilgi aldı.


Kurs öğreticileri ise Vali İlhami Aktaş'ın kurslarını ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler.

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