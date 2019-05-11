Vali Aktaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle iftarda bir araya geldi

Vali İlhami Aktaş burada yaptığı konuşmada, Ülkenin birliğini ve dirliğini adına canlarını, kanlarını bu millet için, vatan için, bayrak için, ezan için, dinimiz için, bu millet için veren aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarıyla beraber olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Vali Aktaş, “Tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin, tüm yakınlarının beklediği bir şey var ki; başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, diğer devlet erkânı ve bizler burada Valisinden, Milletvekillerinden, Kaymakamlarından, Jandarmasından emniyetine kadar hepimiz ne kadar ulvi bir sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Bu gün burada bu Bayrak dalgalanıyor, bizde bu Bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak, çocuklarımız rahatça okullarında okuyabiliyorsa hiç şüphesiz bunlar şehitlerimizin sayesindedir. Sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir, sizin tasalarınız bizim tasalarımızdır, sizin acılarınız bizim acılarımızdır. Sizler için, şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak yine de azdır. Cenab-ı Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Ben özellikle davetimize icabet edip katılan siz değerli konuklarımıza, şehit ailelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

İftar yemeğine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İlçe Kaymakamları, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.