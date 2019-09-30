İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Aktaş ve milletvekili Açıkgöz, KADEM'i ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi İlkay Akün’ü ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi İlkay Akün'ü ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcisi İlkay Akün'ü ziyaret etti. Vali Aktaş ve milletvekili Açıkgöz, KADEM İl temsilcisi İlkay Akün'den KADEM'in çalışmaları hakkında bilgiler alırken bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


KADEM Temsilcisi İlkay Akün'de ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.