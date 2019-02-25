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Vali Aktaş, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdarlığı ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “30.

Vergi Haftası” dolayısıyla Nevşehir Defterdarı Orhan Taş'ı ziyaret etti.


Ziyarette İl Defterdarı Orhan Taş, Vali Aktaş'a; 2018 yılı faaliyet raporunu sunu ile anlatarak, kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.


Vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Vali Aktaş, verginin devletin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu ve kalkınmanın temelini oluşturduğunu söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Defterdar Taş ise, 30. Vergi Haftası'nın bu yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade etti.


Ziyaretin sonunda Vali Aktaş, defterdarlık birimlerini ziyaret ederek, personelin haftalarını kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

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