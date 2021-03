Vali Becel, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, medeniyet anlayışımızın insana verdiği değer yargıları ve zamanın gerektirdiği donanım ile yetişen sağlık çalışanlarımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunda, milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde büyük görevler üstlenmiştir dedi. Vali Becel açıklamasında, “Günümüzde her alanda büyük bir ivme kazanarak gelişen, büyüyen ülkemiz, sağlık alanında yaptığı çalışmalar ile de dünyanın önde gelen birçok ülkesine örnek teşkil eden bir konumdadır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımız, vatan sevgisi, vefa ve hoşgörü gibi değer yargılarıyla bu meşakkatli görevi yerine getirirken her türlü takdirin üzerinde gayret ve özveri sergilemektedirler. Tüm dünyada baş gösteren ve etkisi halen devam eden Covid-19 salgınının ortaya çıktığı günden bugüne kadar salgınla mücadelede mesai kavramı gözetmeden büyük bir özveri, çaba ve gayret ile çalışan sağlık çalışanlarımızın bu fedakârlığı asla unutulmayacaktır. ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözleriyle Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgi, güven ve takdirini kazanmış, dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, insanımıza sabırla, hoşgörüyle hizmet eden hekimlerimiz başta olmak üzere ilimiz genelinde görev yapan bütün sağlık çalışanlarının ‘14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.